di Gabriele MasieroÈ atterrato aa mezzogiorno di ieri il primo volo di FlyFubai, prima compagnia aerea degli Emirati Arabi a collegare la Toscana con Dubai. Un evento salutato in pompa magna con la Magistratura di San Marco che ...Ci aspettiamo chediventi in fretta una destinazione molto popolare per il turismo emiratino, da sempre affascinato dalle bellezze della Toscana. La scelta dicome destinazione risponde ... Da Pisa si vola negli Emirati con FlyDubai "Occasione unica per turismo e imprese" Accoglienza in grande stile per l’atterraggio, ieri, del primo Boeing 737 Max. Tre collegamenti settimanali con Dubai dal "Galilei" ...Il Pisa è pronto a rivoluzionare l'attacco: con Lucca ricercato in Serie A, i toscani hanno già puntato il sostituto.