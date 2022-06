Da Netflix alla Disney: ecco le aziende che pagheranno le spese di viaggio per l’aborto delle proprie dipendenti (Di sabato 25 giugno 2022) Dopo la sentenza della Corte Suprema con cui è stato abolito il diritto all’aborto negli Stati Uniti, diverse aziende e società americane hanno rilasciato dichiarazioni in cui affermano il loro impegno ad aiutare le proprie dipendenti ad accedere ai servizi sanitari che potrebbero non essere in grado di avere nel loro Stato. Ovvero, molte aziende hanno deciso di pagare le spese di viaggio alle proprie lavoratrici per poter accedere all’aborto. Dopo lo stop della Corte Suprema infatti milioni di persone in cerca di qualcuno che possa garantire loro l’interruzione di gravidanza potrebbero essere costrette a viaggiare attraverso i confini statali. E per moltissime persone questo si tradurrebbe in costi difficilmente sostenibili. Per ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 25 giugno 2022) Dopo la sentenza della Corte Suprema con cui è stato abolito il diritto alnegli Stati Uniti, diversee società americane hanno rilasciato dichiarazioni in cui affermano il loro impegno ad aiutare lead accedere ai servizi sanitari che potrebbero non essere in grado di avere nel loro Stato. Ovvero, moltehanno deciso di pagare lediallelavoratrici per poter accedere al. Dopo lo stop della Corte Suprema infatti milioni di persone in cerca di qualcuno che possa garantire loro l’interruzione di gravidanza potrebbero essere costrette a viaggiare attraverso i confini statali. E per moltissime persone questo si tradurrebbe in costi difficilmente sostenibili. Per ...

