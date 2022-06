Cristiano Ronaldo alla Roma e Stadio Olimpico prenotato? Cosa c’è di vero (Di sabato 25 giugno 2022) Cristiano Ronaldo alla Roma sarebbe ormai Cosa fatta con addirittura lo Stadio Olimpico prenotato per il prossimo 29 giugno? Difficile crederlo, dal momento che niente o quasi pare essere trapelato a riguardo. Se tutto fosse vero, la società giallorossa avrebbe condotto un’operazione di mercato clamorosa completamente sotto traccia, senza far trapelare alcunché (Cosa complicatissima da attuare, specie di questi tempi). I maggiori esperti di calciomercato, come nel caso di Romano e Di Marzio di Sky, non hanno nemmeno toccato l’argomento (se ci fosse anche solo un fondo di verità dubitiamo sarebbe loro sfuggito). Tra l’altro, non sembrano esserci nemmeno documenti che attestino la prenotazione dello ... Leggi su optimagazine (Di sabato 25 giugno 2022)sarebbe ormaifatta con addirittura loper il prossimo 29 giugno? Difficile crederlo, dal momento che niente o quasi pare essere trapelato a riguardo. Se tutto fosse, la società giallorossa avrebbe condotto un’operazione di mercato clamorosa completamente sotto traccia, senza far trapelare alcunché (complicatissima da attuare, specie di questi tempi). I maggiori esperti di calciomercato, come nel caso dino e Di Marzio di Sky, non hanno nemmeno toccato l’argomento (se ci fosse anche solo un fondo di verità dubitiamo sarebbe loro sfuggito). Tra l’altro, non sembrano esserci nemmeno documenti che attestino la prenotazione dello ...

