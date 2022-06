Cristiano Malgioglio pubblica il video del nuovo singolo Sucu Sucu (Di sabato 25 giugno 2022) Disponibile sulle piattaforme digitali, Sucu Sucu (https://CristianoMalgioglio.lnk.to/SucuSucu) il nuovo singolo di Cristiano Malgioglio tornato con un nuovo brano fresco come una fetta d’anguria in una calda notte d’estate. Il video del brano, diretto da Fabrizio Conte, e appena uscito su YouTube, richiama le atmosfere spagnole del mondo di Pedro Almodovar e trasmette, per immagini, la stessa ironia e la stessa voglia di divertimento che ritroviamo nel brano. Cristiano Malgioglio canzone 2022 L'articolo proviene da Spettacolo.eu. Leggi su spettacolo.eu (Di sabato 25 giugno 2022) Disponibile sulle piattaforme digitali,(https://.lnk.to/) ilditornato con unbrano fresco come una fetta d’anguria in una calda notte d’estate. Ildel brano, diretto da Fabrizio Conte, e appena uscito su YouTube, richiama le atmosfere spagnole del mondo di Pedro Almodovar e trasmette, per immagini, la stessa ironia e la stessa voglia di divertimento che ritroviamo nel brano.canzone 2022 L'articolo proviene da Spettacolo.eu.

