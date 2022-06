Crisi energetica, l’Italia pensa allo stato di allarme (Di sabato 25 giugno 2022) La Crisi energetica che sta colpendo l’Europa diventa sempre più pesante. In Italia, il ministero della transizione ecologica sta valutando se far scattare lo stato di allarme Il Cremlino ha dato avvio a una guerra energetica nei confronti dell’Europa. Mosca, oltre a voler diminuire gli approvvigionamenti, ha aumentato considerevolmente i prezzi del gas. Il metano, nella borsa di Amsterdam, ha raggiunto cifre ragguardevoli passando da 82 circa a 117. Se la Russia continuasse con le restrizioni, soprattutto con il taglio dei rifornimenti, per l’Italia si prospetterebbe una pesante Crisi energetica. Le restrizioni russe porterebbero gravi conseguenze alla condizione energetica italiana (Fonte: Pixabay)Per adesso la ... Leggi su vesuvius (Di sabato 25 giugno 2022) Lache sta colpendo l’Europa diventa sempre più pesante. In Italia, il ministero della transizione ecologica sta valutando se far scattare lodiIl Cremlino ha dato avvio a una guerranei confronti dell’Europa. Mosca, oltre a voler diminuire gli approvvigionamenti, ha aumentato considerevolmente i prezzi del gas. Il metano, nella borsa di Amsterdam, ha raggiunto cifre ragguardevoli passando da 82 circa a 117. Se la Russia continuasse con le restrizioni, soprattutto con il taglio dei rifornimenti, persi prospetterebbe una pesante. Le restrizioni russe porterebbero gravi conseguenze alla condizioneitaliana (Fonte: Pixabay)Per adesso la ...

