Covid oggi Toscana | 3 294 contagi e un morto | bollettino 25 giugno

(Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 3.294 i nuovida Coronavirus, 252022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri c’è stato unper un totale di 10.151 vittime. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.481 tamponi molecolari e 11.334 antigenici rapidi con un tasso di positività al 25,7%. I ricoverati sono 320, 16 in più rispetto a ieri, di cui 11 in terapia intensiva, uno in meno di ieri. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi rispetto a ieri Firenze a 789, 81.170 a Prato a 196, Pistoia a 225, Massa a 171, Lucca a 399, Pisa a 482, Livorno a 280, Arezzo a 322, Siena a 220 e Grosseto a 210. Sono 555 i casi positivi notificati in, ma residenti in altre regioni. In isolamento a ...

Pubblicità

AlexBazzaro : Oggi anniversario #brexit 6 anni fa la Gran Bretagna scelse il proprio futuro democraticamente. Ricordo i commenti… - giorgio_gori : Nel 2020, quando #Bergamo venne colpita dal Covid, ricevette aiuti dall’Italia e dall’estero. Oggi sta a noi aiuta… - GianpaoloZatti : RT @EnricoAllevi: Un amico oggi RICOVERATO per un 'incidente stradale', fatto 'TAMPONE'come da prassi e risultato'POSITIVO'...ora fa parte… - Alex465251203 : Sapete quando la percezione che gli altri hanno di te e della situazione che stai vivendo stride con quella che hai… - GiuliaPelizzett : RT @EnricoAllevi: Un amico oggi RICOVERATO per un 'incidente stradale', fatto 'TAMPONE'come da prassi e risultato'POSITIVO'...ora fa parte… -

Sky Tg24

Questa faseè a rischio. Inquinamento ed erosione legata all'agricoltura fanno sì che ci sia ... Se avete fatto il vaccino contro il, per esempio, avete un debito di gratitudine nei suoi ...Nuovo appuntamento con il bollettino vaccini, con il report del governo aggiornato ad, sabato 25 giugno 2022. Come reso noto da Palazzo Chigi, il totale delle somministrazioni ha raggiunto quota 138.177.524. Per quanto riguarda il ... Covid in Italia e nel mondo, le notizie di oggi 25 giugno. DIRETTA In Sardegna si registrano oggi 1.853 ulteriori casi confermati di positività al Covid-19 (di cui 1709 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6023 t ...Taglia il traguardo delle 100mila somministrazioni la quarta dose del vaccino anti-Covid in Toscana. Alle 11 di questa mattina, il monitoraggio in tempo reale del portale web regionale (https://vaccin ...