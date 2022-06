Covid oggi Lombardia | 8 115 casi e 12 morti A Milano e provincia 2 979 contagi

(Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 8.115 i nuovida Coronavirus, 25 giugno 2022 in, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Isono stati 12, per un totale di 40.773 deceduti dall’inizio della pandemia. Negli ospedali lombardi sono ricoverate 715 (+13) persone positive ale 15 nei reparti di terapia intensiva (-2). I nuovi positivi indisono 2.979, a Bergamo 538, a Brescia 977, a Como 436, a Monza 748, a Varese 634, a Pavia 470, a Cremona 209, a Lodi 151, a Lecco 282 e a Sondrio 114. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Adin Italia sono 703.479 i positivi al, 25.301 in più di ieri.Leggi ancheLazio, 6.992 casi e 5 decessi. A Roma 4.084 contagi, Iss: "Reinfezioni crescono, più a rischio donne e giovani"Italia, Speranza: "Chi è contagiato stia a casa"...Nelle ultime 24 ore l’Italia ha registrato 56.386 nuovi casi di Covid, a fronte di 258.456 tamponi. Lo riporta il ministero della Salute nel bollettino del 25 giugno, secondo il quale i morti sono ...La città cinese di Shanghai non ha registrato nuove infezioni da covid-19 questo sabato per la prima volta da marzoquando è scoppiata una forte epidemia ...