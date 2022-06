Covid: Nursing Up, +6.500 sanitari infettati in 5 giorni, aumento del 68% (Di sabato 25 giugno 2022) Milano, 24 giu. (Adnkronos Salute) - "In soli 5 giorni", dal 18 al 23 giugno, "sono ben 6.487 in più gli operatori sanitari contagiati" da Covid "all'interno degli ospedali italiani: siamo infatti passati, in questo arco di tempo, da 9.484 a... Leggi su today (Di sabato 25 giugno 2022) Milano, 24 giu. (Adnkronos Salute) - "In soli 5", dal 18 al 23 giugno, "sono ben 6.487 in più gli operatoricontagiati" da"all'interno degli ospedali italiani: siamo infatti passati, in questo arco di tempo, da 9.484 a...

