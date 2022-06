Covid Italia oggi | 56 386 casi e 40 morti | bollettino 25 giugno

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 56.386 i nuovi contagi da Coronavirus in, 252022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano altri 40. Stabili le terapie intensive, 225 in totale, mentre aumentano i ricoveri ordinari (+137). Dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate 18.184.917 persone mentre le vittime salgono a 168.058. I guariti sono 17.313.380, 31.532 in più di ieri. Adinsono 703.479 i positivi al, 25.301 in più di ieri. LAZIO – Sono 6.992 i nuovi contagi da Coronavirus, 252022 nel Lazio, secondo i dati-19 dell’ultimo ...