Covid, i dati: 56.836 nuovi casi e 40 vittime, il tasso di positività scende al 21,8%. Si ferma la crescita dei ricoveri nelle terapie intensive (Di sabato 25 giugno 2022) Sono 56.386 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, un dato in linea con quelli degli ultimi giorni: ieri erano stati 55.829. Cala il numero giornaliero di vittime, da 51 a 40. I test antigenici o molecolari eseguiti sono 258.456 (ventimila in più di ieri, quand’erano 238.069) per un tasso di positività che scende dal 23,4% al 21,8%. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva restano 225, lo stesso dato di ieri: ai 28 nuovi ingressi si sono affiancate altrettante dimissioni, arrestando una crescita che proseguiva da dieci giorni di fila. Cresce invece ancora il numero di posti letto Covid occupati nei reparti di area medica: sono 5.342, 137 in più di ieri. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) Sono 56.386 idi-19 registratiultime 24 ore, un dato in linea con quelli degli ultimi giorni: ieri erano stati 55.829. Cala il numero giornaliero di, da 51 a 40. I test antigenici o molecolari eseguiti sono 258.456 (ventimila in più di ieri, quand’erano 238.069) per undichedal 23,4% al 21,8%. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva restano 225, lo stesso dato di ieri: ai 28ingressi si sono affiancate altrettante dimissioni, arrestando unache proseguiva da dieci giorni di fila. Cresce invece ancora il numero di posti lettooccupati nei reparti di area medica: sono 5.342, 137 in più di ieri. L'articolo ...

