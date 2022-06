Covid, 56.386 nuovi casi e 40 decessi in Italia (Di sabato 25 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 56.386 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia su un totale di 258.456 tamponi effettuati. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino emanato dal Ministero della Salute sull’emergenza Covid. I decessi sono 40 (ieri erano 51), con il numero delle vittime totali da inizio pandemia che sale a quota 168.058. Ospedalizzazioni: stabili le terapie intensive per un totale di 225 ricoverati; 137 in più i pazienti nei reparti ordinari, per un totale di 5.342 ricoverati. (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 25 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 56.386 ipositivi al Coronavirus insu un totale di 258.456 tamponi effettuati. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino emanato dal Ministero della Salute sull’emergenza. Isono 40 (ieri erano 51), con il numero delle vittime totali da inizio pandemia che sale a quota 168.058. Ospedalizzazioni: stabili le terapie intensive per un totale di 225 ricoverati; 137 in più i pazienti nei reparti ordinari, per un totale di 5.342 ricoverati. (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Pubblicità

RaiNews : #Covid, 56.386 nuovi casi e 40 morti nelle ultime 24 ore in Italia - nestquotidiano : Covid, 56.386 nuovi casi e 40 decessi in Italia - folucar : RT @RaiNews: #Covid, 56.386 nuovi casi e 40 morti nelle ultime 24 ore in Italia - folucar : RT @Corriere: Il bollettino: 56.386 nuovi casi in Italia e 40 morti. Tasso al 21,8% - IlModeratoreWeb : Covid, 56.386 nuovi casi e 40 decessi in Italia - -