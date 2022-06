Coronavirus | 40 morti e 56 386 contagi | il tasso di positività scende al 21 | 8% -1 | 6%

(Di sabato 25 giugno 2022) Il bollettino del 25 giugno 2022 Sono 40 le nuove vittime dain Italia, secondo i dati di ieri erano 51. I decessi totali dall’inizio della pandemia sono 168.058. Il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute comunica che il numero di nuoviè 56.386, non lontani dalla cifra di ieri quando erano 55.829. La situazione negli ospedali Attualmente i ricoverati in terapia intensiva negli ospedali italiani sono 225, cifra uguale a quella di ieri. I ricoverati con sintomi sono invece 5.342 (+137 rispetto a ieri, quando erano 5.205). Al momento le persone in isolamento domiciliare sono 697.912. Il totale degli attualmente positivi in tutta Italia è arrivato così a 703.479. Tamponi ediResta alto ildi, ...

BOLLETTINOITALIA 25 GIUGNO/ +56.386 casi 40: dati Ministero Salute Questo il conto dell'incremento dei casi positivi per provincia: a Milano 2.979 nuovi casi, a Bergamo 538 nuovi ...Bollettino 25 giugno Sono 8.115 i nuovi contagi daoggi, 25 giugno 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid - 19 dell'ultimo bollettino della Regione. Isono stati 12, per un totale di 40.773 deceduti dall'inizio della pandemia.