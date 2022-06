Corona virus: Italia, 697912 attualmente positivi a test (+19734 in un giorno) con 168058 decessi (40) e 17313380 guariti (31532). Totale di 18184917 casi (56386) Dati della protezione civile: effettuati 258456 tamponi (Di sabato 25 giugno 2022) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 697912 attualmente positivi a test (+19734 in un giorno) con 168058 decessi (40) e 17313380 guariti (31532). Totale di 18184917 casi (56386) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 258456 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 25 giugno 2022)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin un) con(40) e).di) proviene da Noi Notizie..

