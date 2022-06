Copiamo lo smokey eyes della Ferragni | misteriose e chic anche in estate!

Leggi su chedonna

(Di sabato 25 giugno 2022)quest’estate lorimane il trucco più magnetico e affascinante da indossare per una serata glamour:Chiara! In linea generale si ritiene che il trucco occhi con colori freddi e scuri sia adatto all’inverno e che in estate questo genere di make up andrebbe evitato o indossato molto poco. La verità è, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it