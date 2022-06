Concerto di Patti Smith per il David: direttrice smentisce rischi per il capolavoro di Michelangelo (Di sabato 25 giugno 2022) - Allarme e smentita nell'arco di poche ore. "Smentisco assolutamente" la notizia secondo cui l'evento di Patti Smith del 27 giugno sotto il David di Michelangelo sarebbe pericoloso per la celebre statua: è quanto afferma Cecilie Hollberg, direttrice della Galleria dell'Accademia, secondo cui l'allarme lanciato dall'architetto padovano Fernando De Simone "è sicuramente una fake news, non corrisponde alla realtà: stiamo parlando di un reading musicale, e non di un Concerto rock" L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 25 giugno 2022) - Allarme e smentita nell'arco di poche ore. "Smentisco assolutamente" la notizia secondo cui l'evento didel 27 giugno sotto ildisarebbe pericoloso per la celebre statua: è quanto afferma Cecilie Hollberg,della Galleria dell'Accademia, secondo cui l'allarme lanciato dall'architetto padovano Fernando De Simone "è sicuramente una fake news, non corrisponde alla realtà: stiamo parlando di un reading musicale, e non di unrock" L'articolo proviene da Firenze Post.

