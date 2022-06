“Come Marotta…”: Milan nel caos, frizioni interne: la notizia su Maldini (Di sabato 25 giugno 2022) Il futuro di Maldini e Massara da dirigenti del Milan attende ancora di essere sancito dal rinnovo contrattuale e intanto spuntano nuovi retroscena. Impossibile nascondere la grande preoccupazione che imperversa nel mondo Milan. Il calciomercato sta subendo vari stop e contraccolpi, dovuti anche alla posizione della coppia Maldini-Massara, il cui contratto scadrà tra meno di una Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 25 giugno 2022) Il futuro die Massara da dirigenti delattende ancora di essere sancito dal rinnovo contrattuale e intanto spuntano nuovi retroscena. Impossibile nascondere la grande preoccupazione che imperversa nel mondo. Il calciomercato sta subendo vari stop e contraccolpi, dovuti anche alla posizione della coppia-Massara, il cui contratto scadrà tra meno di una Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

CMIT TV - Lontano dalla Juventus: 'Si è già promesso all'Inter' Non credo sia solo un prestito di un anno, Marotta e Ausilio non sono ingenui'. In difesa, come ribadito da Biasin, è probabile il grande sacrificio di Skriniar: 'Più utile Bremer o Skriniar Sono ... Dybala Inter, ora Marotta chiede tempo all'argentino: le ultimissime Dybala Inter, nuovo contatto tra le parti con Marotta che chiede tempo al giocatore. Le ultimissime sul possibile affare L'Inter, a dispetto dei ... Come riferisce la Gazzetta dello ... Non credo sia solo un prestito di un anno,e Ausilio non sono ingenui'. In difesa,ribadito da Biasin, è probabile il grande sacrificio di Skriniar: 'Più utile Bremer o Skriniar Sono ...Dybala Inter, nuovo contatto tra le parti conche chiede tempo al giocatore. Le ultimissime sul possibile affare L'Inter, a dispetto dei ...riferisce la Gazzetta dello ...