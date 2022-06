Come è diventato virale il discorso della giornalista dopo la sentenza della Corte Suprema sull’aborto | VIDEO (Di sabato 25 giugno 2022) Sta circolando molto in queste ore il VIDEO di una giornalista americana, Anahit Misak Kasparian, che durante la trasmissione da lei condotta – un telegiornale online chiamato The Young Turks – si scaglia con forza contro la negazione del diritto all’aborto, menzionando la libertà di fede ma criticando l’imposizione dei dettami della Bibbia verso chi non crede. “Non mi interessa se sei cristiano. Non mi interessa cosa dice la Bibbia. Sedermi qui e cercare di decifrare cosa dice il tuo piccolo libro mitico sui temi politici è Come essere in uno show per clown. Non mi interessa se sei cristiano. E infatti, lotterò per te affinché tu abbia la tua libertà religiosa e possa praticare la tua cristianità. Io credo in questo. Io non credo nel cristianesimo e questo significa che tu non hai il diritto di darmi ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) Sta circolando molto in queste ore ildi unaamericana, Anahit Misak Kasparian, che durante la trasmissione da lei condotta – un telegiornale online chiamato The Young Turks – si scaglia con forza contro la negazione del diritto all’aborto, menzionando la libertà di fede ma criticando l’imposizione dei dettamiBibbia verso chi non crede. “Non mi interessa se sei cristiano. Non mi interessa cosa dice la Bibbia. Sedermi qui e cercare di decifrare cosa dice il tuo piccolo libro mitico sui temi politici èessere in uno show per clown. Non mi interessa se sei cristiano. E infatti, lotterò per te affinché tu abbia la tua libertà religiosa e possa praticare la tua cristianità. Io credo in questo. Io non credo nel cristianesimo e questo significa che tu non hai il diritto di darmi ...

