Colpo pazzesco di mercato, passa dal Barcellona al Manchester United (Di sabato 25 giugno 2022) Il Manchester United ha trovato l’accordo con il Barcellona per il prezzo del cartellino di Frankie de Jong. Il centrocampista olandese sarebbe pronto a vestire la maglia dei Red Devils e a ritrovare l’allenatore che lo ha lanciato all’Ajax, Erik ten Hag. Secondo il quotidiano spagnolo Sport le cifre del trasferimento si aggirano attorno agli 80 milioni, seppur manchi ancora l’ok del giocatore che però non sarebbe in discussione. de Jong Manchester United Barcellona Il nome del 25enne olandese è la prima richiesta del nuovo allenatore del Manchester United che lo avrebbe scelto per sostituire Pogba, visto l’addio del francese al club inglese. I blaugrana con i soldi di de Jong potrebbero incominciare ad ingaggiare i giocatori a parametro ... Leggi su rompipallone (Di sabato 25 giugno 2022) Ilha trovato l’accordo con ilper il prezzo del cartellino di Frankie de Jong. Il centrocampista olandese sarebbe pronto a vestire la maglia dei Red Devils e a ritrovare l’allenatore che lo ha lanciato all’Ajax, Erik ten Hag. Secondo il quotidiano spagnolo Sport le cifre del trasferimento si aggirano attorno agli 80 milioni, seppur manchi ancora l’ok del giocatore che però non sarebbe in discussione. de JongIl nome del 25enne olandese è la prima richiesta del nuovo allenatore delche lo avrebbe scelto per sostituire Pogba, visto l’addio del francese al club inglese. I blaugrana con i soldi di de Jong potrebbero incominciare ad ingaggiare i giocatori a parametro ...

