Colpo in attacco del Monaco: acquistato dal Liverpool per 15 milioni più bonus (Di sabato 25 giugno 2022) Anche il calciomercato internazionale si muove con colpi che si stanno chiudendo proprio in queste ore. Tra i club più attivi c'è il Liverpool di Jurgen Klopp, che si è già assicurato Darwin Nunez pagando al Benfica 75 milioni di euro più 25 di bonus, portando l'affare a 100 milioni totali. L'acquisto dell'attaccante uruguaiano dovrà gioco forza far spazio alle cessioni in casa Reds. E proprio in queste ore è stato definito un trasferimento in uscita. Come riferisce su Twitter il giornalista Fabrizio Romano, infatti, il giapponese Takumi Minamino è praticamente un nuovo giocatore del Monaco. FOTO: Getty – Takumi Minamino Liverpool Il club del Principato si è assicurato le prestazioni del forte attaccante giapponese, che il Liverpool prelevò nel gennaio del ...

