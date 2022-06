Cinzia e Lucia, studentesse UniBg tra i 1000 selezionati per il Premio America Giovani (Di sabato 25 giugno 2022) Bergamo. Andare a Roma la prima volta nella propria vita è sempre un’esperienza indimenticabile. Lo è ancor di più se la motivazione del viaggio è un Premio da ritirare, per di più del tutto inaspettato perché gratuito. È quello che è successo a Cinzia e Lucia, due studentesse dell’Università degli Studi di Bergamo che lo scorso 3 giugno sono state invitate alla Camera dei Deputati per la cerimonia del Premio America Giovani. Istituito dalla Fondazione Italia-Usa, il Premio è nato per premiare ogni anno 1000 studenti universitari che si siano distinti durante il loro percorso accademico in quanto eccellenze e per sostenerli concretamente nel loro ingresso nel mondo del lavoro e delle sfide internazionali. È stato così per ... Leggi su bergamonews (Di sabato 25 giugno 2022) Bergamo. Andare a Roma la prima volta nella propria vita è sempre un’esperienza indimenticabile. Lo è ancor di più se la motivazione del viaggio è unda ritirare, per di più del tutto inaspettato perché gratuito. È quello che è successo a, duedell’Università degli Studi di Bergamo che lo scorso 3 giugno sono state invitate alla Camera dei Deputati per la cerimonia del. Istituito dalla Fondazione Italia-Usa, ilè nato per premiare ogni annostudenti universitari che si siano distinti durante il loro percorso accademico in quanto eccellenze e per sostenerli concretamente nel loro ingresso nel mondo del lavoro e delle sfide internazionali. È stato così per ...

