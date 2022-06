Cinema, torna il contest “UnoSguardoRaro”: candidature fino al 30 giugno (Di sabato 25 giugno 2022) La VII edizione di UnoSguardoRaro RDIFF – il primo Festival Internazionale di Cinema che seleziona e promuove le migliori opere video provenienti da tutto il mondo sul tema del convivere con una malattia rara, con la disabilità e, in generale, con la fragilità – si propone con una veste rinnovata. Questo Festival Cinematografico è stato portatore di una piccola rivoluzione perché, scegliendo di mettere in luce storie invisibili attraverso il Cinema, ha contribuito a rompere il muro di isolamento che accompagna chi vive una condizione di fragilità. In particolare, la novità di questo 2022, è la sezione Patient Advocacy, pensata per premiare tutte quelle realtà istituzionali, sanitarie, associative e della comunicazione del Terzo Settore che investono le loro energie per sensibilizzare su temi sociali di interesse ... Leggi su ildenaro (Di sabato 25 giugno 2022) La VII edizione diRDIFF – il primo Festival Internazionale diche seleziona e promuove le migliori opere video provenienti da tutto il mondo sul tema del convivere con una malattia rara, con la disabilità e, in generale, con la fragilità – si propone con una veste rinnovata. Questo Festivaltografico è stato portatore di una piccola rivoluzione perché, scegliendo di mettere in luce storie invisibili attraverso il, ha contribuito a rompere il muro di isolamento che accompagna chi vive una condizione di fragilità. In particolare, la novità di questo 2022, è la sezione Patient Advocacy, pensata per premiare tutte quelle realtà istituzionali, sanitarie, associative e della comunicazione del Terzo Settore che investono le loro energie per sensibilizzare su temi sociali di interesse ...

