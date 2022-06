Cinema intorno al Vesuvio, sold out le prime due serate (Di sabato 25 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Cinema e musica sotto le stelle di San Giorgio a Cremano (Napoli) dove è partita, con grande successo, la ventinovesima edizione di “Cinema intorno al Vesuvio”, rassegna curata dall’associazione Arci Movie con il contributo del Comune di San Giorgio a Cremano, della Regione Campania e della Film Commission Regione Campania. Due appuntamenti speciali aspettano il pubblico nel giardino di Villa Bruno nei prossimi giorni, sempre alle 21:15: lunedì 27 giugno, in occasione della proiezione “Yaya e Lennie – The Walking Liberty”, interverranno il regista Alessandro Rak insieme a Dario Sansone e Luigi Scialdone dei Foja, mentre martedì 28 sarà il turno del regista Roberto Andò (Direttore del Teatro di Napoli) che introdurrà il suo ultimo lavoro “Il bambino nascosto” con protagonista Silvio ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli –e musica sotto le stelle di San Giorgio a Cremano (Napoli) dove è partita, con grande successo, la ventinovesima edizione di “al”, rassegna curata dall’associazione Arci Movie con il contributo del Comune di San Giorgio a Cremano, della Regione Campania e della Film Commission Regione Campania. Due appuntamenti speciali aspettano il pubblico nel giardino di Villa Bruno nei prossimi giorni, sempre alle 21:15: lunedì 27 giugno, in occasione della proiezione “Yaya e Lennie – The Walking Liberty”, interverranno il regista Alessandro Rak insieme a Dario Sansone e Luigi Scialdone dei Foja, mentre martedì 28 sarà il turno del regista Roberto Andò (Direttore del Teatro di Napoli) che introdurrà il suo ultimo lavoro “Il bambino nascosto” con protagonista Silvio ...

Pubblicità

PrimaCommunica2 : #Intrattenimento Cinema intorno al vesuvio, sold out le prime due serate - martamacbeal : RT @LaIsaRinaldi: Grazie,@AlRobecchi , per tutto quello che abbiamo imparato a #LericiLibraria, le parole che devono suonare, le regole del… - LaIsaRinaldi : Grazie,@AlRobecchi , per tutto quello che abbiamo imparato a #LericiLibraria, le parole che devono suonare, le rego… - GerriLiu5 : RT @GassmanGassmann: Arci Movie: la rassegna cinematografica intorno al Vesuvio- 27 luglio - “Il silenzio grande”. ?@MdGOfficial? ?@MaxGall… - MaxGalloClub : RT @GassmanGassmann: Arci Movie: la rassegna cinematografica intorno al Vesuvio- 27 luglio - “Il silenzio grande”. ?@MdGOfficial? ?@MaxGall… -