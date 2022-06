(Di sabato 25 giugno 2022) Dopo trent’anni, e dopo una traiettoria agonistica che è parsa davvero infinita, anche perè giunto il tempo di smettere. Lolo stesso corridore, che dirà addio proprio sulle strade di casa, appunto aldel. Lo conferma alla Gazzetta dello Sport: sarà dunque il 12 ottobre l’ultimo giorno da ciclista professionista per lui. Che, però, sottolinea: “A meno di non cambiare idea all’improvviso”. Tour de France 2022, a differenza deld’Italia le cronometro influiranno tanto. In particolare l’ultima da 40 km… Attualmente con la Work Service Vitalcare Vega,ha debuttato tra i pro nel 1992. Tra le sue vittorie più importanti una tappa ald’Italia 1996, un’Amstel Gold Race, una ...

Pubblicità

OA_Sport : Ciclismo: Davide Rebellin finirà la sua carriera al Giro del Veneto - Piergiulio58 : Giro d'Italia U23, futuro a rischio: ExtraGiro lascia e Davide Cassani si fa da parte - SpazioCiclismo - n_piera : RT @SpazioCiclismo: Il #GirodItaliaU23 perde le sue figure di riferimento e il futuro torna ad essere molto incerto - geromax67 : RT @SpazioCiclismo: Il #GirodItaliaU23 perde le sue figure di riferimento e il futuro torna ad essere molto incerto - SpazioCiclismo : Il #GirodItaliaU23 perde le sue figure di riferimento e il futuro torna ad essere molto incerto -

OA Sport

Ortovero: Giorgio Citro Lucas, Mattia Gagliolo,Passoni e Vincenzo Romano. Rodmans Azimut: ... CLAUDIO ALMANZI TAGS albenga bikeamatoriale in liguria circolo sportivo ortovero claudio ...Domenica 26 giugno è il giorno dei campionati nazionali italiani di, che quest'anno si disputano in Puglia, su un percorso di 237 chilometri da Marina di ... come Simone Consonni,... Ciclismo: Davide Rebellin annuncia il ritiro definitivo al Giro del Veneto Dopo trent’anni, e dopo una traiettoria agonistica che è parsa davvero infinita, anche per Davide Rebellin è giunto il tempo ... sarà dunque il 12 ottobre l’ultimo giorno da ciclista professionista ...La Valchiavenna è pronta a ospitare la Gravel Marathon Valle Spluga, in programma domenica 25 settembre con partenza e arrivo a Chiavenna, la prima Gravel Marathon in Lombardia. E proprio la Regione L ...