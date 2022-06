Chip4D Brain | una piattaforma miniaturizzata per studiare farmaci per il cervello

Leggi su ildenaro

(Di sabato 25 giugno 2022) Il Politecnico di Milano ha sviluppato un innovativo dispositivo tecnologico, per utilizzo industriale, destinato allo studio di nuoviper il trattamento di patologie cerebrali come la malattia di Alzheimer o il morbo di Parkinson. Questo il principale risultato del progetto europeo DIANA, (Organ-on-a-chip Drug screenIng device to tArgetdiseAse) finanziato nel 2019 dal bando Proof of Concept dell’ERC (European Research Council) che ha riunito università ed aziende in un consorzio tra il Politecnico di Milano e la PMI innovativa Neuro-Zone srl, specializzata in attività di discovery a supporto dello sviluppo dinell’ambito delle malattie neurologiche e neurodegenerative. Il progetto – informa PoliMi – è stato potenziato dal coinvolgimento di Diego Albani, ricercatore in neuroscienze dell’Istituto di Ricerche ...