Chiara Ferragni si gode la famiglia | sguardo sensuale e gambe in vista

(Di sabato 25 giugno 2022)in attesa dei tanti impegni di lavorativi siuna giornata rilassante in compagnia della mamma. La fashion blogger incanta Sono stati giorni davvero pieni di eventi per… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

Pubblicità

SkyTG24 : Da Chiara Ferragni a Elisabetta Canalis, i costumi delle celebrities per l'estate 2022 - trash_italiano : Noi abbiamo detto: “dopo il cast di quest’anno sarà dura fare di meglio” Amadeus ha detto, a metà giugno: “Chiara… - trash_italiano : Amadeus al TG1: 'la prima co-conduttrice del Festival sarà Chiara Ferragni. Sarà presente nella prima e nell'ultima serata' #Sanremo2023 - LStilista : @angelo_buono @___Luucee___ Perche' chiara ferragni, perche' una che di musica nn ne sa, ci sono cocondutrici bellissime e preparate - giulialaltra : RT @francy26996: Immaginate la foto di Fedez e Chiara Ferragni con al posto di PaoDb e Rkomi, Virginia Raffaele e Claudio Baglioni, staremm… -

Fortementein.com

Pioggia di like Ovviamente stata subito pioggia di like e commenti tra cui quello diche scrive Congratulazioni tesorini, Beatrice Valli che riporta Auguri tesoro, vi meritate tutto ..."Più famoso di voi due sono io''. Con questa battuta Silvio Berlusconi si rivolge ae Fedez , incontrati casualmente al ristorante 'Sophia Loren' nel centro di Milano. La situazione Al tavolo con il Cav, come si vede in un video postato sulla pagina Instagram di ... Chiara Ferragni, incredibile alla fine è stata sbattuta fuori. Fedez imbarazzato I Ferragnez ormai sono inarrestabili e sembrerebbero essere quasi un patrimonio del nostro Paese. Chiara e Fedez, infatti, si sono sempre impegnati nei La coppia ha avuto un colloquio con Berlusconi, ...Chiara Ferragni in attesa dei tanti impegni di lavorativi si gode una giornata rilassante in compagnia della mamma. La fashion blogger incanta ...