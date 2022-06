Chi “vince” in caso di guerra Usa-Cina per Taiwan?

Leggi su formiche

(Di sabato 25 giugno 2022) La ricerca di sostegno estero per la propria causa “indipendentista” non porteràda nessuna parte. Così nei giorni scorsi, Wang Wenbin, portavoce del ministero degli Esteri della, ha risposto in conferenza stampa a una richiesta di commento sui Monterey Talks, i colloqui annuali sulla difesa tra l’amministrazione statunitense e il governoese. “Chi si pone alla mercé altrui finirà solo per essere scartato, come pezzi degli scacchi usati”, ha affermato il portavoce. Pechino ha ribadito ancora una volta la sua posizione, irrigiditasi negli ultimi mesi in vista delle congresso del Partito comunista cinese che dovrebbe rinnovare l’incarico al leader Xi Jinping:è una questione interna. “Lafa i massimi sforzi per la riunificazione in modo pacifico. Indi ...