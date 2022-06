“Chi pensa questo è meglio che…”: Juventus, doccia gelata in diretta (Di sabato 25 giugno 2022) Potrebbe essere più difficile del previsto il grande colpo della Juventus. La sentenza sul possibile acquisto è una doccia gelata. Il sogno di mercato della Juventus è Angel Di Maria. L’attaccante argentino prende però tempo, pur lanciando messaggi di apprezzamento al club bianconero. In attesa della sua risposta Agnelli è concentrato anche su altri obiettivi. questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 25 giugno 2022) Potrebbe essere più difficile del previsto il grande colpo della. La sentenza sul possibile acquisto è una. Il sogno di mercato dellaè Angel Di Maria. L’attaccante argentino prende però tempo, pur lanciando messaggi di apprezzamento al club bianconero. In attesa della sua risposta Agnelli è concentrato anche su altri obiettivi.articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

gennaromigliore : La scia reazionaria di #Trump la ritroviamo oggi nella sconcertante e oscena sentenza della Corte Suprema USA che a… - borghi_claudio : Per chi vuole ammazzare i politici non si dia pena, ci penseranno loro stessi. Nel caso vi fosse sfuggito con oggi… - CarloVerdelli : #Ucraina, che fare. Guido Viale: “Chi è favorevole all’invio di armi dovrebbe anche dire dove si pensa di arrivare.… - Zamir_1976 : @ErmannoKilgore Azzzzz è arrivato l'uomo che ha salvato le banche a dirci che Putin non è un cretino ... caxxo non… - chiarezza_0 : Raccapricciante leggere chi pensa che -siccome in Italia esiste la legge194 -l'aborto sia allora una pratica access… -