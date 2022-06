Chi è Marcello Cardona, il nuovo presidente della Reggina: l’ex arbitro alla guida di un club di Serie B (Di sabato 25 giugno 2022) Felice Saladini ha acquistato la Reggina, inizia un nuovo progetto per il club amaranto dopo l’arresto di Luca Gallo. Gli amaranto parteciperanno al prossimo campionato di Serie B con l’intenzione di disputare almeno un torneo tranquillo. Il nuovo patron amaranto ha nominato Marcello Cardona come nuovo presidente della Reggina. “Ho l’onore di presentarvi il nuovo presidente della Reggina, Marcello Cardona. Ringrazio lui per essersi messo a disposizione del club e della città. Un grande sportivo, avendo fatto l’arbitro, ma anche una grande persona che ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 25 giugno 2022) Felice Saladini ha acquistato la, inizia unprogetto per ilamaranto dopo l’arresto di Luca Gallo. Gli amaranto parteciperanno al prossimo campionato diB con l’intenzione di disputare almeno un torneo tranquillo. Ilpatron amaranto ha nominatocome. “Ho l’onore di presentarvi il. Ringrazio lui per essersi messo a disposizione delcittà. Un grande sportivo, avendo fatto l’, ma anche una grande persona che ...

