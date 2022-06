“Chi dovrebbe lamentarsi sono gli operai che guadagnano mille euro al mese”: così il capo della Uefa commenta le proteste dei calciatori (Di sabato 25 giugno 2022) A ogni critica corrisponde una risposta d’intensità uguale e contraria. Sembra che il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, abbia deciso di prendere spunto dal terzo principio della termodinamica per far fronte alle numerose lamentele che imperversano nell’ambiente calcistico. Il primo argomento di discussione riguarda il numero di partite. Per alcuni giocatori se ne giocano troppe e lo hanno ribadito con forza anche allenatori importanti come Jürgen Klopp e Pep Guardiola. Tra campionati, coppe nazionali ed europee, match delle nazionali (dalla Nations League fino ai Mondiali che quest’anno condizioneranno tutti i programmi), i ritmi sono ormai diventati insostenibili. “sono consapevole che si gioca troppo – spiega Ceferin alla Gazzetta dello Sport – ma la realtà è che nessuno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) A ogni critica corrisponde una risposta d’intensità uguale e contraria. Sembra che il presidente, Aleksander Ceferin, abbia deciso di prendere spunto dal terzo principiotermodinamica per far fronte alle numerose lamentele che imperversano nell’ambiente calcistico. Il primo argomento di discussione riguarda il numero di partite. Per alcuni giocatori se ne giocano troppe e lo hanno ribadito con forza anche allenatori importanti come Jürgen Klopp e Pep Guardiola. Tra campionati, coppe nazionali edpee, match delle nazionali (dalla Nations League fino ai Mondiali che quest’anno condizioneranno tutti i programmi), i ritmiormai diventati insostenibili. “consapevole che si gioca troppo – spiega Ceferin alla Gazzetta dello Sport – ma la realtà è che nessuno ...

