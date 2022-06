Chelsea - United, De Ligt all'asta: la situazione (Di sabato 25 giugno 2022) In Inghilterra i beninformati si dicono sicuri che il prossimo anno giocherà in Premier League. Con tre stagioni di ritardo, ma arriverà. Nel 2019 Matthijs De Ligt aveva preferito firmare per la ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 25 giugno 2022) In Inghilterra i beninformati si dicono sicuri che il prossimo anno giocherà in Premier League. Con tre stagioni di ritardo, ma arriverà. Nel 2019 Matthijs Deaveva preferito firmare per la ...

Pubblicità

RobertoSardo1 : La PIMENTA Pogba allo united guadagnava 14 da noi ne prenderà 8 De Ligt dalla Juve al Chelsea e non al Real o Baye… - Fe28Soap : RT @Darkfenix63: @roccoiacobucci ma chi ti spende 120 m per de light . Il psg fa fatica a spenderne 70 per skriniar e non credo che man uni… - GianfrancoDiBar : @MatthijsPog city...chelsea..united..psg...real madrid ...sono di un altro pianeta ... - raulcarra69 : Io non capisco #Botman andare al #Newcastle vuol dire non fare la #ChampionsLeague per almeno 4/5 anni perché la v… - CristianaTosca : @viasyba L'ambiente che lo può limitare non è quello della Juve ma della Serie A che pensa solo a ostacolarci e but… -