Chelsea, avanti tutta per Sterling: il City chiede 70 milioni (Di sabato 25 giugno 2022) Raheem Sterling obiettivo numero uno del Chelsea per questa fase del calciomercato. La richiesta dei citizens è di 70 milioni Il Chelsea alza il pressing per Raheem Sterling. L'attaccante inglese, come riportato dal Telegraph, piace a Tuchel, ma al momento le richieste da parte del Manchester City restano molto alte. la squadra di Pep Guardiola chiede almeno 70 milioni di euro per cedere l'ex Liverpool. L'articolo proviene da Calcio News 24.

