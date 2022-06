Ceferin e gli stadi italiani: «Non ce n’è uno che possa ospitare una finale di Champions» (Di sabato 25 giugno 2022) La Gazzetta intervista il presidente della Uefa Ceferin. Che parla anche dell’Italia sia in relazione all’Europeo del 2032 con l’Italia candidata a ospitarlo sia in relazione al fair play finanziario. L’Euro 2032 è a rischio? «Non c’è uno stadio che possa ospitare una finale di Champions. Incredibile. La Turchia è un rivale forte. Ho parlato tanto con Gabriele (Gravina, ndr), ma credo che anche governo e municipalità abbiano capito il valore di un Europeo. Sugli stadi servono garanzie forti prima». Il nuovo Fair Play sarà un problema per i nostri club. «Alcuni hanno problemi gravi. Ma non vogliamo ucciderli. Se presentano piani sostenibili, li aiuteremo in tutti i modi. La cosa importante è che non puoi spendere più del 70% dei ricavi per stipendi, commissioni e ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 giugno 2022) La Gazzetta intervista il presidente della Uefa. Che parla anche dell’Italia sia in relazione all’Europeo del 2032 con l’Italia candidata a ospitarlo sia in relazione al fair play finanziario. L’Euro 2032 è a rischio? «Non c’è unoo cheunadi. Incredibile. La Turchia è un rivale forte. Ho parlato tanto con Gabriele (Gravina, ndr), ma credo che anche governo e municipalità abbiano capito il valore di un Europeo. Sugliservono garanzie forti prima». Il nuovo Fair Play sarà un problema per i nostri club. «Alcuni hanno problemi gravi. Ma non vogliamo ucciderli. Se presentano piani sostenibili, li aiuteremo in tutti i modi. La cosa importante è che non puoi spendere più del 70% dei ricavi per stipendi, commissioni e ...

