CdS – l’attaccante che il Chelsea offre alla Juve per De Ligt

Leggi su justcalcio

(Di sabato 25 giugno 2022) 2022-06-25 22:18:13 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: Ilha offertoTimo Werner per mettere le mani sull’olandese De. E i bianconeri ci stanno pensando perchétedesco non dispiace, anche se proprio da quando è in Inghilterra ha un po’ smarrito lo smalto da goleador che aveva quando giocava nella Bundesliga tedesca. Guarda il video Meglio lao la Roma? La risposta di Di Maria Werner: l’apice della sua carriera a Lipsia Werner è nato calcisticamente nello Stoccarda, dove ha anche esordito in Europa League diventando il più giovane esordiente nella storia del club (17 anni, 4 mesi e 25 giorni). Sedici giorni dopo avviene anche la prima volta in Bundesliga. Il 10 novembre del 2013, con una doppietta al ...