Caso Dybala, c’è stata una telefonata con il Milan (Di sabato 25 giugno 2022) Il Milan fa sul serio su Dybala: derby di Milano per assicurarsi le prestazioni dell’argentino ex Juventus Il contatto tra il Milan e Dybala nei giorni scorsi c’è stato. A confermarlo è stata la giornalista della Gazzetta dello Sport, Fabiana della Valle, via Twitter. Elliott, proprietario del club rossonero, avrebbe fatto una telefonata per capire la fattibilità dell’ingaggio della Joya in uscita della Juve dopo la situazione di stallo con l’Inter. Nei prossimi giorni potrebbero esserci novità sul derby di Milano per l’argentino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 giugno 2022) Ilfa sul serio su: derby dio per assicurarsi le prestazioni dell’argentino ex Juventus Il contatto tra ilnei giorni scorsi c’è stato. A confermarlo èla giornalista della Gazzetta dello Sport, Fabiana della Valle, via Twitter. Elliott, proprietario del club rossonero, avrebbe fatto unaper capire la fattibilità dell’ingaggio della Joya in uscita della Juve dopo la situazione di stallo con l’Inter. Nei prossimi giorni potrebbero esserci novità sul derby dio per l’argentino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

FBiasin : “Ma se per caso arrivasse anche #Dybala poi come si fa: chi gioca là davanti?”. #Inter 1999/2000: Ronaldo, Vieri,… - FBiasin : #Inter-attacco: - #Lukaku è la priorità, offerta salita a 7 più bonus. - #Dybala resta un obiettivo, ma prima bis… - tiornanedue : @TheLastDuivel Dybala é un attaccante Ziyech più caratteristiche da centrocampista, ma ti stupisci dei paragoni a caso su Twitter shshshs - ferrantelli94 : RT @AmalaTV_: Pedullà - #Dybala è rimasto in stretto contatto con Zanetti, la sua scelta l’ha fatta e non ha fretta. Cambierebbe idea solta… - yuxin_jiao : RT @FBiasin: “Ma se per caso arrivasse anche #Dybala poi come si fa: chi gioca là davanti?”. #Inter 1999/2000: Ronaldo, Vieri, Recoba, Bag… -