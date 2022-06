Caronte | ecco cosa ci aspetta | caldo infernale per almeno altri dieci giorni | l’ondata non si ferma

(Di sabato 25 giugno 2022) Una delle peggiori ondate di calore degli ultimi anni.sembra voler dominare la scena italiana per10, soprattutto al Centro-Sud sembra non avere rivali. L’anticiclone africano ribattezzatoci sta traghettando, da, verso un: al Sud ed in Sardegna abbiamo già toccato i 42-44°C all’ombra. Ma il termometro salirà in modo repentino ancora, e anche sul resto dell’Italia. Le mappe meteorologiche indicano un’isoterma prevista di 28°C a 1500 metri sulla Sardegna tra domenica sera e lunedì, riportando al suolo tale valore, in un contesto torrido, potremo avere ancora 43-44°C diffusi. Non si escludono valori più alti, con picchi di 45°C, ma a preoccupare è il fatto che questa lingua infuocata invaderà ...

Il caldo non vuole dare un attimo di respiro all'Italia edchecolpirà ancora per tutto il fine settimana con un caldo afoso estenuante. Ad accompagnare l'anticiclone africano arriveranno anche dei disturbi nuvolosi medio alti e stratificati, in ...Si tratterebbe di un'intensità e una durata da record dal momento che si arriverebbe ad almeno 15 giorni in presenza die di temperature superiori anche di 8°C rispetto alle medie climatiche ...In questi giorni il termometro segnerà temperature sempre più afose, ma in almeno 3 regioni il clima tornerà instabile. Previste piogge e forti grandinate: ecco dove.Previsioni meteo per sabato 25 giugno. Queste le previsioni meteo per oggi 25 giugno: AL NORD: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi; qualche pioggia solo sulla Liguria. Ancora qualche pioggia in se ...