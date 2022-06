Carceri, ancora tensioni a Regina Coeli: detenuti in protesta e agenti feriti (Di sabato 25 giugno 2022) Roma – “Da tempo, come Organizzazione Sindacale, denunciamo precarie condizioni lavorative – affermano Giancarlo Cenciarelli, segretario Generale FP CGIL Roma e Lazio e Ciro Di Domenico, coordinatore Regionale FP CGIL Roma e Lazio/Polizia Penitenziaria – e nella mattinata di ieri, 24 giugno 2022, di concerto con le altre compagini sindacali di categoria, abbiamo manifestato il nostro dissenso con un presidio di protesa, con la presenza del neo Vice Capo DAP Carmelo Cantone”. “Nella serata di ieri, 24 giugno 2022 – continuano i sindacalisti – alcuni detenuti si sono rifiutati di rientrare nelle proprie camere di pernottamento, mettendo in atto gravi disordini che hanno compromesso l’incolumità fisica di alcuni poliziotti penitenziari, ricorsi poi in ospedale per approfondimenti diagnostici. “Le Carceri del Paese stanno diventando vere e proprie ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 25 giugno 2022) Roma – “Da tempo, come Organizzazione Sindacale, denunciamo precarie condizioni lavorative – affermano Giancarlo Cenciarelli, segretario Generale FP CGIL Roma e Lazio e Ciro Di Domenico, coordinatore Regionale FP CGIL Roma e Lazio/Polizia Penitenziaria – e nella mattinata di ieri, 24 giugno 2022, di concerto con le altre compagini sindacali di categoria, abbiamo manifestato il nostro dissenso con un presidio di protesa, con la presenza del neo Vice Capo DAP Carmelo Cantone”. “Nella serata di ieri, 24 giugno 2022 – continuano i sindacalisti – alcunisi sono rifiutati di rientrare nelle proprie camere di pernottamento, mettendo in atto gravi disordini che hanno compromesso l’incolumità fisica di alcuni poliziotti penitenziari, ricorsi poi in ospedale per approfondimenti diagnostici. “Ledel Paese stanno diventando vere e proprie ...

