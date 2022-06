Canoa slalom, Coppa del Mondo Lubiana 2022: Giovanni De Gennaro nono nel kayak maschile (Di sabato 25 giugno 2022) La stagione internazionale 2022 della Canoa slalom prosegue, dopo gli Europei senior, con la terza tappa della Coppa del Mondo, in corso a Lubiana – Tacen, in Slovenia: nel kayak vittorie di Jessica Fox (Australia) e del campione europeo in carica Jiri Prskavec (Repubblica Ceca), con Giovanni De Gennaro nono. Nella finale del kayak maschile l’unico azzurro ad aver superato la semifinale, Giovanni De Gennaro, si classifica 9° in 130.70 (50 penalità), a 50.91 dal campione europeo in carica Jiri Prskavec (Repubblica Ceca), vittorioso in 79.79, con 1.37 di margine sullo sloveno Martin Srabotnik, secondo in 81.16, e 4.82 sullo slovacco Jakub Grigar, terzo ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) La stagione internazionaledellaprosegue, dopo gli Europei senior, con la terza tappa delladel, in corso a– Tacen, in Slovenia: nelvittorie di Jessica Fox (Australia) e del campione europeo in carica Jiri Prskavec (Repubblica Ceca), conDe. Nella finale dell’unico azzurro ad aver superato la semifinale,De, si classifica 9° in 130.70 (50 penalità), a 50.91 dal campione europeo in carica Jiri Prskavec (Repubblica Ceca), vittorioso in 79.79, con 1.37 di margine sullo sloveno Martin Srabotnik, secondo in 81.16, e 4.82 sullo slovacco Jakub Grigar, terzo ...

