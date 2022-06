Caldo record per l'apertura d'estate 2022: quando finirà? Non prestissimo (Di sabato 25 giugno 2022) Non era una sorpresa che la settimana che arriva fino al 26 giugno potesse essere bollente. Il Caldo record era annunciato da giorni, al punto che i meteorologi ritenevano che le temperature potessero schizzare a livelli quasi mai visti per il mese di giugno. La notizia è che gli effetti dell'ondata di Caldo potrebbero durare ben oltre il fine settimana e farsi sentire su buona parte dell'Italia per ancora diversi giorni. Ondata di calore tra le peggiori degli ultimi anni Quello che sta accadendo è che l'anticiclone africano dopo aver fatto la voce grossa su alcuni territori, con il passare dei giorni ha finito per allargarsi macchia d'olio. E gli esperti segnalano che quella in corso si stia rivelando una delle peggiori ondate di calore che si siano viste negli ultimi 10 anni. Questo significa che, oltre al Caldo ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 25 giugno 2022) Non era una sorpresa che la settimana che arriva fino al 26 giugno potesse essere bollente. Ilera annunciato da giorni, al punto che i meteorologi ritenevano che le temperature potessero schizzare a livelli quasi mai visti per il mese di giugno. La notizia è che gli effetti dell'ondata dipotrebbero durare ben oltre il fine settimana e farsi sentire su buona parte dell'Italia per ancora diversi giorni. Ondata di calore tra le peggiori degli ultimi anni Quello che sta accadendo è che l'anticiclone africano dopo aver fatto la voce grossa su alcuni territori, con il passare dei giorni ha finito per allargarsi macchia d'olio. E gli esperti segnalano che quella in corso si stia rivelando una delle peggiori ondate di calore che si siano viste negli ultimi 10 anni. Questo significa che, oltre al...

Pubblicità

infoitinterno : Meteo, caldo record di Caronte per almeno 10 giorni: anche a Ragusa - CatelliRossella : ??????Previsioni meteo, lo strapotere di Caronte: caldo record per almeno altri 10 giorni - palermomaniait : Previsioni meteo, con Caronte caldo record per almeno altri 10 giorni - - infoitinterno : Meteo editoriale di sabato 25 giugno: strapotere di Caronte per almeno altri 10 giorni, sarà caldo record - infoitinterno : Caronte con caldo record per almeno altri 10 giorni -