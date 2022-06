Caldo | boom di acquisti di acqua e gelati

(Di sabato 25 giugno 2022) Roma, 25 giu. (Adnkronos) - L'ondata direcord, in Lombardia e più in generale nel Nord Italia, coincide con un'impennata didi, ghiaccioli e di tutti quei prodotti utilizzati generalmente con l'innalzamento delle temperature. Lo rileva l'Osservatorio dei Supermercati ‘Il Gigante' (gruppo della Grande Distribuzione, con una settantina di punti vendita nel Nord Italia, cinquanta dei quali in Lombardia) evidenziando come ilabbia prodotto - rispetto al trend tradizionale di questo periodo dell'anno - importanti effetti sul piano commerciale. Sì regista, infatti, un forte incremento di vendita di bottiglie d'(+30%) , angurie, meloni e pesche (+25%) e di ghiaccioli e(+35%). Bene anche cibi freschi come mozzarelle, formaggi ...

