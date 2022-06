Calciomercato Verona, idea Strootman per la mediana: Ilic cercato in Premier (Di sabato 25 giugno 2022) Calciomercato Verona, Marroccu al lavoro sul fronte entrate: piacciono Strootman e Bandinelli, per Ilic c’è anche la Premier Il Verona con il diesse Marroccu sta lavorando sul mercato per regalare a mister Cioffi una rosa competitiva. Sul fronte entrata piacciono Strootman e Bandinelli. Sul primo il ds sta cercando un accordo con il Marsiglia per riportare in Italia l’olandese. Sul fronte uscite, invece, Ilic potrebbe salutare a fronte di un’ottima offerta e anche il Brighton si sarebbe inserito alla corsa al serbo. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 giugno 2022), Marroccu al lavoro sul fronte entrate: piaccionoe Bandinelli, perc’è anche laIlcon il diesse Marroccu sta lavorando sul mercato per regalare a mister Cioffi una rosa competitiva. Sul fronte entrata piaccionoe Bandinelli. Sul primo il ds sta cercando un accordo con il Marsiglia per riportare in Italia l’olandese. Sul fronte uscite, invece,potrebbe salutare a fronte di un’ottima offerta e anche il Brighton si sarebbe inserito alla corsa al serbo. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato, @HellasVeronaFC | Trattativa per #Strootman con il @OM_Officiel. Piace anche #Bandinelli - DiMarzio : #Calciomercato, @HellasVeronaFC | Preso Thomas #Henry del @VeneziaFC_IT: i dettagli - TuttoHellasVer1 : Mercato Verona: interesse dalla Premier per Iliç - CalcioNews24 : Il #Verona ci prova per #Strootman, mentre per #Ilic si inserisce anche la #PremierLeague ?? - HeliotThomas : RT @DiMarzio: #Calciomercato, @HellasVeronaFC | Trattativa per #Strootman con il @OM_Officiel. Piace anche #Bandinelli -