Calciomercato Torino | cercasi nuovo portiere | dalla Serie A!

Il direttore sportivo del Torino Davide Vagnati si sta muovendo sul mercato e ha fatto una richiesta alla Fiorentina: vuole il portiere polacco Bartomej Dragowski. L'estremo difensore questa stagione ha giocato solo 9 partite, davanti a lui sempre presente Pietro Terracciano con 36 partite. La Fiorentina vorrebbe puntare su Vicario, il portiere classe 1996, di proprietà del Cagliari ha terminato l'anno di prestito all'Empoli. La volontà di ingaggiare Vicario porta inevitabilmente il portiere polacco in uscita. Secondo quanto riporta Tuttosport, non solo il Torino è interessato a Dragowski ma anche due club stranieri: l'Espanyol e il Reims, che seguono con attenzione l'evolversi della vicenda.

