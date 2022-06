CALCIOMERCATO SERIE A – Fiorentina, arriva Jovic. Skriniar verso la cessione (Di sabato 25 giugno 2022) Non solo il CALCIOMERCATO del Milan. Il punto sui movimenti di mercato di Juve, Inter, Napoli e le altre big di SERIE A di oggi 25/06/2022 Leggi su pianetamilan (Di sabato 25 giugno 2022) Non solo ildel Milan. Il punto sui movimenti di mercato di Juve, Inter, Napoli e le altre big diA di oggi 25/06/2022

Pubblicità

cmdotcom : #Inter mania: ecco perché #Milan, #Juve e tutta la #SerieA devono ringraziare #Zhang - DiMarzio : #Calciomercato, #SerieB | #Perugia, trattative avanzate per i prestiti di #Kone dal #Torino e #Olivieri dall'… - DiMarzio : #Calciomercato | La trattativa tra #Joronen e il @VeneziaFC_IT è in chiusura - MariaC08220254 : @CalabriaViking @marcoconterio @TuttoMercatoWeb Il calciomercato non ha ancora iniziato e giá ti lamenti... Ufficia… - ZonaBianconeri : RT @Tomas1374: Parliamo di cose serie: #Ndour Contratto in scadenza nel 2023, il #Benfica riuscirà a fargli firmare il rinnovo o è già pro… -