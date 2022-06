Calciomercato Salernitana: clamoroso dietrofront di Joao Pedro (Di sabato 25 giugno 2022) . L’attaccante italo-brasiliano non convinto della destinazione Arriva una clamorosa svolta nel futuro dell’attaccante italo-brasiliano del Cagliari Joao Pedro: i rossoblù avevano trovato l’accordo con la Salernitana per una cifra intorno ai 10 milioni di euro ma il giocatore ha declinato l’offerta dei campani. Come riporta L’Unione Sarda Joao Pedro non sarebbe convinto della destinazione e ai suoi occhi la Salernitana non rappresenterebbe il salto di qualità che, a 30 anni e dopo 47 gol segnati nelle ultime tre stagione, avrebbe voluto. “No, grazie” la risposta data da Joao Pedro al presidente dei granata Danilo Iervolino che tanto ha insistito per averlo in Campania. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 giugno 2022) . L’attaccante italo-brasiliano non convinto della destinazione Arriva una clamorosa svolta nel futuro dell’attaccante italo-brasiliano del Cagliari: i rossoblù avevano trovato l’accordo con laper una cifra intorno ai 10 milioni di euro ma il giocatore ha declinato l’offerta dei campani. Come riporta L’Unione Sardanon sarebbe convinto della destinazione e ai suoi occhi lanon rappresenterebbe il salto di qualità che, a 30 anni e dopo 47 gol segnati nelle ultime tre stagione, avrebbe voluto. “No, grazie” la risposta data daal presidente dei granata Danilo Iervolino che tanto ha insistito per averlo in Campania. L'articolo proviene da Calcio News 24.

