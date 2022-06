Calciomercato Roma, spuntano gli audio sull’arrivo di Cristiano Ronaldo! (Di sabato 25 giugno 2022) Nelle ultime ore stanno circolando alcuni audio che fanno sognare i tifosi della Roma, dove si afferma che CR7 avrebbe firmato con i giallorossi in una località segreta a Maiorca, dove il portoghese si trova in vacanza con la famiglia: “Carlo, ha firmato ha firmato a Maiorca in gran segreto. Ci siamo!” “Hey ciao Carlo come va? Si si confermo ho incontrato Pinto due giorni fa, si il nome è quello è Cristiano. Quindi prepariamoci“. CR7 Manchester Roma La Roma è alla ricerca di un colpo per fare sognare i tifosi e il nome di CR7 sembra essere quello giusto. L’ex Juve da quando è tornato in Inghilterra non è più tornato ai livelli di un tempo e quindi accetterebbe volentieri un trasferimento nella capitale, per provare a tornare il Cristiano Ronaldo che tutti conosciamo. Si ... Leggi su rompipallone (Di sabato 25 giugno 2022) Nelle ultime ore stanno circolando alcuniche fanno sognare i tifosi della, dove si afferma che CR7 avrebbe firmato con i giallorossi in una località segreta a Maiorca, dove il portoghese si trova in vacanza con la famiglia: “Carlo, ha firmato ha firmato a Maiorca in gran segreto. Ci siamo!” “Hey ciao Carlo come va? Si si confermo ho incontrato Pinto due giorni fa, si il nome è quello è. Quindi prepariamoci“. CR7 ManchesterLaè alla ricerca di un colpo per fare sognare i tifosi e il nome di CR7 sembra essere quello giusto. L’ex Juve da quando è tornato in Inghilterra non è più tornato ai livelli di un tempo e quindi accetterebbe volentieri un trasferimento nella capitale, per provare a tornare ilRonaldo che tutti conosciamo. Si ...

