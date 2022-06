Calciomercato Napoli, non solo Ostigard: l’erede di Koulibaly spiazza (Di sabato 25 giugno 2022) Il futuro di Kalidou Koulibaly è ancora incerto, ma il Napoli ha già individuato un possibile sostituto del senegalese, qualora dovesse andare altrove. Uno dei grandi nomi in bilico per il Napoli è quello di Kalidou Koulibaly. L’attuale vincolo, che lega il difensore agli azzurri, scadrà nel 2023 e la società per tale ragione potrebbe Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 25 giugno 2022) Il futuro di Kalidouè ancora incerto, ma ilha già individuato un possibile sostituto del senegalese, qualora dovesse andare altrove. Uno dei grandi nomi in bilico per ilè quello di Kalidou. L’attuale vincolo, che lega il difensore agli azzurri, scadrà nel 2023 e la società per tale ragione potrebbe Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, primo sondaggio con l'@HellasVeronaFC per Nicolò #Casale - DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, passi avanti per Leo #Ostigard del #Brighton - allgoalsnapoli : Tmw - Il Napoli fa sul serio per Casale: primi contatti avviati, il Verona fissa il prezzo #forzanapolisempre… - il_legge : Ed anche stavolta siamo arrivati per primi…con largo anticipo!!! #Politano sempre più verso #Valencia da mister… - TuttoSuRoma : RT @FabrizioMoranoo: SE SEI STATO BLOCCATO DA #pedulla METTI LIKE (esperimento)???? #inter #milan #juventus #pedullà #calciomercato #Mercato… -