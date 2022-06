Calciomercato Napoli | Demme ai saluti | tutti i nomi per sostituirlo

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, passi avanti per Leo #Ostigard del #Brighton - DilectisG : RT @tuttonapoli: Mediaset - Mertens ha deciso, vuole restare a Napoli! La decisione è di ADL - tuttonapoli : Mediaset - Mertens ha deciso, vuole restare a Napoli! La decisione è di ADL - CalcioOggi : LIVE Calciomercato - Blitz del Napoli sul difensore Casale. Bale giocherà a Los Angeles con Chiellini - La Gazzetta… - Marioqm28 : RT @sscalcionapoli1: Il Mattino – Napoli, si riapre la trattativa per Maximiano: il Granada ha aperto al prestito -

ilmattino.it

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanentiFesta a Toronto per Insigne, che accoglienza! FOTO L'ex capitano delè stato accolto come una star a Toronto. Entusiasmo alle ...Commenta per primo Alex Meret non vuole più un ruolo marginale. Il portiere del, complici gli infortuni, negli ultimi anni ha dovuto alternarsi spesso con David Ospina . Adesso, però, ha bisogno di cambiare aria. La base d'asta per lui è di 25 milioni di euro . Lo riporta ... Calciomercato Napoli, news oggi: solo prestiti, frenata per Deulofeu In casa Napoli ci si interroga sul futuro dei due portieri, David Ospina e Alex Meret. Il club partenopeo vorrebbe rinnovare il contratto a David Ospina che, nella passata stagione, ha avuto un ruolo ...Per una strana coincidenza, infatti, così come per l'A2 di volley femminile, anche la serie A di calcio (maschile) vedrà ai nastri di partenza solo 3 formazioni meridionali (Napoli, Salernitana e ...