Calciomercato Napoli, c'è l'offerta al Verona per Casale: le cifre (Di sabato 25 giugno 2022) Il Napoli si è mosso in netto anticipo in questa sessione di mercato per regalare a mister Luciano Spalletti subito i nuovi giocatori per i ritiri di Dimaro-Folgarida e Castel di Sangro. Gli acquisti di Mathias Olivera e Khvicha Kvaratskhelia sono stati annunciati prima ancora dell'inizio della sessione di Calciomercato, proprio per sopperire alle partenze di Faouzi Ghoulam e capitan Lorenzo Insigne. Il mercato del Napoli però difficilmente si fermerà qui. Nicolò Casale (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) La dirigenza partenopea si st muovendo per acquistare un quarto difensore centrale: con l'addio di Axel Tuanzebe, mister Spalletti avrà bisogno di un'ulteriore alternativa in difesa. Il nome più gettonato è quello di Leo Skiri Østigård del Brighton e sembrava che il Napoli avesse già ...

Napoli, piace Casale: primi contatti con l'Hellas Verona. Le news di calciomercato Il Napoli in questa sessione di calciomercato vuole acquistare un difensore. Per questo, oltre a Leo Ostigard del Genoa, il club di Aurelio De Laurentiis ha messo gli occhi anche su Nicolò Casale