Calciomercato Monza, Galliani sbaraglia la concorrenza e offre 10 milioni (Di sabato 25 giugno 2022) Il Monza è pronto a mettere a segno un colpo in difesa. Galliani ha trovato tutti gli accordi e si appresta a sborsare 10 milioni per lui. Tifosi e addetti ai lavori guardano con molta attenzione e curiosità il Monza. La squadra lombarda è alla sua prima volta in massima serie. La vittoria nel play-off Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 25 giugno 2022) Ilè pronto a mettere a segno un colpo in difesa.ha trovato tutti gli accordi e si appresta a sborsare 10per lui. Tifosi e addetti ai lavori guardano con molta attenzione e curiosità il. La squadra lombarda è alla sua prima volta in massima serie. La vittoria nel play-off Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato, accordo fra @Inter e @ACMonza per il prestito secco di Stefano #Sensi: ora deciderà il calciatore - DiMarzio : #Calciomercato, @ACMonza | Adriano #Galliani nella sede dell’@Inter per trattare #Pinamonti - SimoneTogna : #Galliani entra in sede #inter: “Non mi fanno entrare perché sono interista. Se c’è fiducia? Ma no sono qui per una… - serieAnews_com : ???? #Monza attivissimo sul mercato. #Galliani pronto a sborsare 10 milioni per #Casale del Verona. - AleCat_91 : RT @fiorentina_it: Secondo il @messveneto, l’@Atleti ha comunicato all’@Udinese_1896 di voler esercitare il controriscatto di Nehuen #Pérez… -