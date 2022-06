Calciomercato Milan – Ziyech consigliato da… Lukaku: le ultime | News (Di sabato 25 giugno 2022) Romelu Lukaku avrebbe consigliato ad Hakim Ziyech di trasferirsi a Milano: il marocchino, a differenza del belga, potrebbe andare al Milan Leggi su pianetamilan (Di sabato 25 giugno 2022) Romeluavrebbead Hakimdi trasferirsi ao: il marocchino, a differenza del belga, potrebbe andare al

Pubblicità

DiMarzio : #calciomercato | #Milan, torna in auge il nome di #Ziyech - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Milan, interesse concreto per #Ziyech del #Chelsea Si lavora per trovare un'intesa su formula e… - DiMarzio : #Calciomercato | Su #Romagnoli c'è il #Fulham: la situazione - Luxgraph : Samp, via libera al mercato. Thorsby in vendita crea già polemiche - Gino_da_KC : RT @GliAutogol: “Ora che #Botman è andato al #NewCastle cosa diciamo a mister Pioli?” “Diciamogli che abbiamo preso Batman..” #calciomercat… -