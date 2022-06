Pubblicità

Giornaleditalia : #italpresssport Calciomercato: Liverpool. Stampa, Salah potrebbe essere ceduto - sportli26181512 : Inter, Barnes 'smonta' Lukaku VIDEO: L'ex calciatore inglese del Liverpool, John Barnes su Lukaku: 'Non è uno da 30… - news_mercato_ : #Calciomercato, la prossima settimana Divock #Origi diventerà ufficialmente un nuovo giocatore del #Milan: arriva a… - news_mercato_ : #Calciomercato, il #NottinghamForest ha chiuso l’operazione per Taiwo #Awoniyi con l’#UnionBerlin: ai tedeschi andr… - Buzz64134130 : Bayern, Liverpool, Real e City hanno già comprato chi dovevano e l’hanno fatto prima dell’apertura del calciomercat… -

Una richiesta considerata troppo onerosa anche per ildi Klopp, che potrebbe decidere di lasciar partire il 'faraone' per evitare che se ne vada a costo zero la prossima estate. - foto ...Commenta per primo L'ex calciatore inglese del, John Barnes su Lukaku : 'Non è uno da 30 gol a stagione'.(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Il Manchester United è in ritardo sul mercato rispetto ad altri grandi club della Premier League. Il Manchester City ha ...Sull'attaccante egiziano, in scadenza l'anno prossimo, ci sarebbe già il Real Madrid ROMA (ITALPRESS) - Così come Sadio Mane, anche Mohamed ...